30 Июль 2020 2020-07-30T11:48:33+03:00

На Ямале умер еще один пациент с коронавирусом Фото: yanao.ru

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На Ямале за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай. Об этом сообщил сегодня, 30 июля, директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

В больнице Нового Уренгоя скончался 54-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь осложнилась сопутствующими заболеваниями.

По данным оперативного штаба ЯНАО, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 77 человек. За это время выявлено 10 904 заражения, из них 116 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU