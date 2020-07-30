На Ямале умер еще один пациент с коронавирусом
На Ямале за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай. Об этом сообщил сегодня, 30 июля, директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
В больнице Нового Уренгоя скончался 54-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Болезнь осложнилась сопутствующими заболеваниями.
По данным оперативного штаба ЯНАО, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 77 человек. За это время выявлено 10 904 заражения, из них 116 - за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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