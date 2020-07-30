Муфтий Ямала призвал верующих отметить праздник Курбан-байрам в кругу семьи

30 Июль 2020 2020-07-30T16:14:50+03:00

Эпидемиологическая ситуация не позволяет в полной мере соблюсти все традиционные ритуалы

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31 июля мусульмане Ямала отметят Курбан – байрам. В преддверии праздника муфтий Ямала Хайдар Хафизов поздравил жителей региона и напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий в округе.

Напомним, на Ямале по–прежнему действует запрет на пятничные коллективные намазы. А в связи с продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Духовное управление мусульман округа продлило ограничения, введенные в округе 16 марта.

- Пока эпидемиологическая ситуация не позволяет нам в полной мере соблюсти все традиционные ритуалы. В мечетях и на прилегающих к ним территориях коллективные молитвы, приуроченные к празднику Курбан-байрам, в этом году проводиться не будут, намазы в мечетях пройдут с участием только священнослужителей, - обратился к верующим муфтий Ямала Хайдар Хафизов.

Всех верующих мусульман он призвал последовать вынужденным ограничениям ради собственных жизни и здоровья, и провести праздник в кругу семьи.

- Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом мир, уют и достаток! Желаю вам здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия! – сказал муфтий.

Приобщиться к молитве верующим можно будет 31 июля, посмотрев прямую трансляцию проповеди в социальных сетях на страницах регионального Духовного управления мусульман ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU