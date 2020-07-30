2020-07-30T07:49:22+03:00
Общество

Таркосалинцы стали более дисциплинированными во время самоизоляции

Работники магазинов не продают товар покупателям без масок
Анна Полякова
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Таркосалинцы стали более дисциплинированными во время самоизоляции Фото: puradm.ruТаркосалинцы стали более дисциплинированными во время самоизоляции Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе усилили контроль над соблюдением масочного режима. Работники магазинов не продают товар покупателям без масок, и не пускают их в торговые помещения. За нарушение масочного режима посетителям и продавцам грозит административная ответственность.

В Тарко-Сале сотрудники районной администрации, полиции и представители общественности еженедельно выходят в рейды, чтобы проверить, все ли надевают маски в общественных местах. В этот раз особое внимание обратили на небольшие торговые предприятия.

Результаты профилактического рейда свидетельствуют, что пуровчане стали более дисциплинированными. Если в предыдущие проверки составляли по несколько протоколов, то в этот раз после посещения 15 магазинов не выявили ни одного правонарушения в местах массового скопления людей.

Теперь практически нет замечаний ни к торговым точкам, ни к покупателям. Люди стали осторожнее, все хотят защитить себя от коронавируса.

Напомним, обязательный для жителей режим самоизоляции в ЯНАО продлен до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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