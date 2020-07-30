На Ямале зафиксирован рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
На Ямале зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки – почти в 5 раз больше, чем заболевших. Об этом сообщил сегодня, 30 июля, директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
Всего согласно данным регионального оперштаба в автономном округе после лечения от коронавируса выздоровело 7631 человек. Это две трети от всех заболевших. За сутки вылечились 509 пациентов.
При этом, несмотря на позитивные тенденции, которые наметились в округе, борьба с пандемией продолжается. Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа.
Глава депздрава напомнил, что не стоит забывать о мерах безопасности – ношении масок, перчаток и соблюдении дистанции.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай. В больнице Нового Уренгоя скончался 54-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 10 904 заражения, из них 116 - за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU