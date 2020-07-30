В МФЦ Салехарда робот измеряет температуру посетителей

30 Июль 2020 2020-07-30T10:43:22+03:00

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Арктикбот в МФЦ Салехарда в условиях пандемии освоил новые навыки. Теперь робот, встречающий посетителей, измеряет температуру всем входящим людям. На процедуру уходит не более десяти секунд.

Бесконтактный термометр размещен в голове промобота. Для измерения температуры посетителю необходимо подойти к роботу на расстояние 30 см. Машина произносит результат измерения и демонстрирует его на экране.

Кроме того, он, как обычно, помогает с навигацией и отвечает на вопросы тех, у кого возникла необходимость обратиться в офис МФЦ за получением услуг.

Для профилактики коронавирусной инфекции в МФЦ усилены меры безопасности: масочный режим, обработка рук и одежды – в действии. В помещении дополнительно дезинфицируются полы и мебель, рабочие места специалистов.

В МФЦ напоминают, в случае необходимости личного присутствия гражданина и предъявления оригиналов дoкументов, получить услугу мoжно только по предварительнoй записи. Запись осуществляется через телефон контакт-центра или официальный сайт МФЦ. Для граждан старше 65лет предусмотрено выездное обслуживание по заявке.

ИСТОЧНИК KP.RU