Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 мая 2020: для возвращающихся в регион установлены дополнительные правила

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 22 мая 2020 года. За сутки подтверждено 64 новых случая заболевания. За весь период в ЯНАО подтверждено 1902 случая COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает в 1276 случаях. В стационарах лечение проходят 419 пациентов, большинство из которых в удовлетворительном состоянии, однако 10 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 1152 заболевших. Выздоровели от коронавируса 324 человека.

Сотрудники харпского дома-интерната «Мядико» перешли на вахтовую работу и на полную изоляцию на время пандемии. Это единственное учреждение в регионе, специализирующееся исключительно на стационарном обслуживании. Морально-психологический климат сохраняется стабильным.

Для жителей Ямала, которые выезжают за пределы округа, из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году установлены дополнительные правила.

Ямал оказался на первой позиции в рейтинге по количеству проведенных тестов на COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Список лидирующих субъектов составил Роспотребнадзор. В ЯНАО одно из самых широкомасштабных тестирований на коронаврус.

Специалисты ноябрьского колледжа наладили новое производство из прозрачного пластика медицинских защитных экранов для лица. Изделия предназначены для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинского персонала. На каждом изделии наклейка «Спасибо, доктор!».