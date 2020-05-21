2020-05-21T16:23:33+03:00
Общество

Харпский дом-интернат во время пандемии перешел на полную изоляцию

Морально-психологический климат сохраняется стабильным
Анна Полякова
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Сотрудники харпского дома-интерната перешли на вахтовую работу Фото: yanao.ruСотрудники харпского дома-интерната перешли на вахтовую работу Фото: yanao.ru
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Сотрудники харпского дома-интерната «Мядико» перешли на вахтовую работу и на полную изоляцию на время пандемии. Это единственное учреждение в регионе, специализирующееся исключительно на стационарном обслуживании. На сегодняшний день в стационаре дома-интерната пребывают 129 граждан, сообщили в правительстве ЯНАО.

Всем подопечным временно запрещено покидать учреждение, а персонал работает в круглосуточном режиме в течение двух недель. Такие меры позволят минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией как жителей интерната, так и самих сотрудников.

Объясняется это заботой о подопечных. Несмотря на частичное снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса, на Ямале сохраняется режим самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей - наиболее уязвимой категории населения.

Благодаря слаженной работе коллектива морально-психологический климат в интернате сохраняется стабильным. Для подопечных проводятся тематические мероприятия и прогулки на открытой веранде

Руководитель харпского дома-интерната «Мядико» Любовь Бондаренко рассказала, что работа в учреждении осуществляется вахтовым методом по 38 человек в смене: первая смена уже прошла - с 27 апреля по 10 мая, вторая − с 11 по 24 мая − сейчас завершается. Также она отметила, что для полноценной работы в учреждении имеется все необходимое. Соблюдаются все дезинфекционные мероприятия, два раза в день у работников и подопечных измеряют температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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