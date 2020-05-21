Какие требования придется соблюдать тем, кто возвращается на Ямал

21 Май 2020 2020-05-21T14:49:42+03:00

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Для жителей Ямала, которые выезжают за пределы округа, из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году установлены дополнительные правила. Они определены постановлением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Возвращающимся из других регионов не более чем за три дня до выхода на работу придется сдать тест на COVID-19 в лицензированных организациях. Если у сотрудника нет результата анализа, то работодатель должен перевести его на удаленную работу или предоставить очередной оплачиваемый отпуск на 14 дней с момента прибытия в округ.

Перед выездом на отдых ямальцам рекомендуют подробно изучить правила в регионе прибытия. Везде установлены разные требования: где-то всем въезжающим необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, где-то действует обязательное требование по самоизоляции, где-то введены пропускной и масочный режимы. За несоблюдение этих правил в регионах установлены штрафы.

Если сотрудник хочет перенести отпуск, запланированный на лето, на другой период - он может это сделать по согласованию с работодателем. Для этого необходимо написать заявление на перенос дат.

- Льготный отпуск, в рамках которого оплачивается проезд к месту проведения отдыха и обратно, также может быть перенесен, - сообщил директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый.

Правила могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, поэтому перед выездом в отпуск и возвращением в регион ямальцам рекомендуется еще раз уточнить актуальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU