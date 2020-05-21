В ноябрьском колледже наладили производство медицинских защитных экранов

21 Май 2020 2020-05-21T06:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты ноябрьского колледжа наладили новое производство медицинских защитных экранов для лица. Изделия предназначены для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и лица медицинского персонала. Их изготавливают из прозрачного пластика в рамках акции «Спасибо, доктор».

Как сообщили в администрации города, для внедрения компетенции «Лазерные технологии» в прошлом году в колледже закупили оборудование. Оно полностью готово к работе, поэтому было принято решение использовать его для производства защитных средств.

- Создание маски происходит в несколько этапов. Это раскрой защитного пластикового экрана, распечатка деталей крепления на 3D-принтере и непосредственно сборка изделия, – рассказал специалист колледжа Сергей Стратиенко об основных этапах производства.

Первая партия из мастерской «Лазерные технологии» уже поступила в медицинские учреждения города. Стоит отметить, что процесс постоянно модернизируется, это значительно сокращает время изготовления масок. Если за первые дни работы удавалось выпустить порядка 30 изделий, то теперь мастера готовы нарастить их выпуск до 50 штук в день. На каждом изделии наклейка «Спасибо, доктор!».

ИСТОЧНИК KP.RU