2020-05-21T12:54:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 21 мая 2020 года возросло на 64

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 21 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 21 мая 2020 года возросло на 64 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале 21 мая 2020 года возросло на 64 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 21 мая 2020 года. По данным Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, к этому часу Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 64 новых случая заболевания. За весь период в ЯНАО подтверждено 1902 случая COVID-19. В бессимптомной форме инфекция протекает в 1276 случаях. Это 67% от всех выявленных в округе положительных результатов. Выздоровели от коронавируса 324 человека. В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие – жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Хпрпа, Яр-Сале, Тазовского.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявили 28 человек, у которых подтвердился диагноз.

В стационарах лечение проходят 419 пациентов с COVID-19, большинство из которых в удовлетворительном состоянии, однако 10 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 1152 заболевших. За минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания внебольничными пневмониями. У троих диагноз сопровождается коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 88 341 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 175 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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