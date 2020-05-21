2020-05-21T11:32:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямал - лидер в стране по тестированию населения на коронавирус

Более 70% приходятся именно на бессимптомных носителей
Анна Полякова
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Ямал - лидер в стране по тестированию населения на коронавирус Фото: yanao.ruЯмал - лидер в стране по тестированию населения на коронавирус Фото: yanao.ru
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Ямал оказался на первой позиции в рейтинге по количеству проведенных тестов на COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Список лидирующих субъектов составил Роспотребнадзор. В ЯНАО одно из самых широкомасштабных тестирований на коронаврус.

- Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту, мы провели уже больше 80 тысяч тестов рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Татьяна Бучкова.

Она отметила, что с одной стороны, такая тактика дает существенный рост числа заболевших, ведь, в первую очередь, выявляются бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. В результате в регионе знают, где очаги и кто является носителем инфекции. Это знание позволяет предотвращать ее широкое распространение.

- Из общего числа заболевших в ЯНАО сегодня более 70% приходятся именно на бессимптомных носителей. В среднем по России выявлено 42% бессимптомных форм. Носители инфекции в ЯНАО изолированы, а значит не станут распространителями инфекции, - отметила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

В округе на каждые 100 тысяч жителей, исследование на коронавирусную инфекцию прошли 15,4 тысячи человек. Сразу за Ямалом следуют Сахалинская область (15,2 тыс.) и Москва (14,7 тыс.). Сегодня в округе в диагностике коронавируса задействованы 14 лабораторий. 9 лабораторий работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала. Лидером среди муниципалитетов Ямала является окружная столица – в лаборатории СОКБ обследовали 20405 человек, которым провели 21502 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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