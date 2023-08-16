В Новом Уренгое началось заселение микрорайона Славянский

Фото: Виктор Югай, соцсети

В Новом Уренгое началось заселение домов микрорайона Славянский. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, более 770 квартир в шести домах предназначены для расселения новоуренгойцев из аварийного жилья и переселения северян из ликвидируемого поселка Газ-Сале.

Ключи от заветных квартир уже получили 18 семей. Они заедут в полностью готовые и комфортные помещения: установлены входные и межкомнатные двери, натяжные потолки и ламинат, кухни оборудованы плитами, а в санузлах есть вся необходимая сантехника.

Не отстают от жилья и дворы: высажены газоны и деревья, установлены игровые и спортивные площадки, есть видеонаблюдение, обустроена большая парковка.

Фото: Виктор Югай, соцсети

Всего в микрорайоне построено десять 12-этажных домов на более чем тысячу квартир. Из них 242 квартиры в четырех домах - это арендное жилье для высококвалифицированных специалистов, и они уже частично заселены.

Славянский - микрорайон комплексной застройки. Там уже работает новый детский сад «Созвездие» на 300 мест, завершается строительство самой большой школы на Ямале - Арктического лицея для 1 600 школьников, и началось возведение ультрасовременного кванториума.

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