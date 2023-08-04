В Новом Уренгое завершилось строительство здания Арктического лицея

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое готово здание Арктического лицея на 1 600 мест. По словам главы города Андрея Воронова, все строительные работы внутри и снаружи объекта полностью завершены.

- Осталось все отмыть, убрать строительную пыль в кабинетах, лабораториях, спортзалах, столовой, украсить стены дизайнерскими рисунками и завершить благоустройство территории, - отметил градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Напоминаем, что Арктический лицей находится в мкр. Славянский. В нем есть бассейн, арт-модуль с актовым залом на 600 мест, театральная студия с гримерками и многое другое. Акцент в обучение будут делать на естественные науки (химия, биология).

Также в образовательном учреждении создадут особый подход к ребятам с ОВЗ: под них адаптируют все помещения и учебную программу.