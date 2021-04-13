В детских садах Нового Уренгоя работают профессиональные педагоги Фото: Ольга Крыльцова

Новоуренгойские детские сады «Я-МАЛ» и «Созвездие», открытые в марте, уже укомплектованы профессиональными кадрами.

На данный момент в «Я-МАЛе» уже трудятся 26 педагогов, половина из которых имеют высшее образование. В пяти группах «Созвездия» работают 14 педагогов, из них с высшим профессиональным образованием - 12.

Некоторые педагоги приехали из самой Москвы. Так, Николай Сангаджи-Горяев является инструктором по физической культуре, а Валентина Дорджиева окончила факультет социальной работы и клинической психологии Волгоградского государственного медицинского университета. Ранее она трудилась в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов Центра социального обслуживания города Москвы.

Отметим, что обоим специалистам сразу была установлена максимальная «полярная» надбавка.

- Благодаря решению губернатора об установлении максимальных северных надбавок всем специалистам бюджетной сферы с первого дня работы, мы получили возможность привлекать квалифицированные кадры со всей России. Молодые педагоги не боятся переезжать на Север, готовы оставаться здесь надолго, приобретать жилье, рожать детей, в общем, связывать свою жизнь с Ямалом, - рассказал заведующий детским садом «Созвездие» Михаил Пацевич.