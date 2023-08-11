Главы Тазовского района и Нового Уренгоя обсудили переезд жителей аварийного поселка Газ-Сале

Фото: Виктор Югай, соцсети

Глава Тазовского района Виктор Югай и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов провели встречу, на которой обсудили предстоящий переезд жителей аварийного поселка Газ-Сале в город.

- На рабочем совещании с Андреем Вороновым обсудили детали заселения наших людей, их взаимодействие с управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями, - сказал Виктор Югай.

Также, находясь в газовой столице, он лично осмотрел микрорайон Славянский, где предстоит жить большинству переселенцев.

Фото: Виктор Югай, соцсети

- Квартиры в микрорайоне Славянский, куда переедут новоселы, - просторные, светлые и уютные. Подготовлена и социальная инфраструктура: маленькие газсалинцы будут ходить в современный детский сад «Созвездие», который находится в шаговой доступности, а для школьников готовят к открытию Арктический лицей - самый большой на Ямале, - говорит Виктор Югай.

Помогут газсалинцам и в трудоустройстве: каждому подберут подходящие вакансии, учитывая пожелания. А еще переселенцам выплатят по сто тысяч рублей, потратить деньги можно на любые цели.

- Вместе сделаем все, чтобы переезд был комфортным, а Новый Уренгой стал для газсалинцев новым домом, - подчеркнул глава Тазовского района.