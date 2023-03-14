В трех крупных городах Ямала появятся кванториумы

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде появятся кванториумы. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В Ноябрьске работы в самом разгаре. В здании в форме шестигранника разместятся 15 современных лабораторий для изучения естественных и технических наук, рядом будет оборудован автодром.

В Новом Уренгое инновационный центр расположится в микрорайоне Славянский. Здание высотой в 4 этажа и площадью чуть более 9 тысяч квадратных метров будет иметь шестиугольную форму с кубическими объемами, выступающими за плоскость основного фасада.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде детский технопарк «Кванториум» построят в микрорайоне Обдорский. Это будет здание восьмиугольной формы высотой в 4 этажа и площадью почти 8 тысяч «квадратов».

- В каждом квантуме предусмотрены лаборантские и мастерские. Для детей будут доступны многофункциональные залы, буфеты, медицинский кабинет, шахматная гостиная, зоны свободной коммуникации. Четвертые этажи предназначен для планетария, зоны проектной деятельности и коворкинг-пространства, - рассказал куратор проектов, заместитель руководителя окружной «Дирекции капитального строительства и инвестиций» Алексей Подсезерцев.

С открытием инновационных площадок для детей станет доступен новый российский формат обучения в сфере инженерных наук.