Салехардца Ниджата Бабаева, погибшего в ходе СВО, посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский передал орден Мужества матери Ниджата Бабаева, погибшего в ходе СВО.

«С особой гордостью вручил орден Мужества Наталье Владимировне, маме Ниджата Бабаева. Указ о награждении подписан Президентом России. Салехардец проявил отвагу и самоотверженность при выполнении боевого задания, память о нем навсегда останется в наших сердцах» - написал градоначальник в своих соцсетях.

Награду сына северянка получила во время праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню, на который пригласили жен, матерей, любимых и близких бойцов, сражающихся за Родину.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Напоминаем, что также посмертно орденами Мужества были награждены Игорь Кожушко, Роман Эрдман, Иван Полубеженцев и Михаил Грищенко.