В Салехарде простятся с рядовым контрактной службы Ниджатом Бабаевым, погибшим во время спецоперации на Украине Фото: Татьяна Коркина

Рядовой контрактной службы, житель Салехарда Ниджат Бабаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Информацию о гибели героя подтвердили в военном комиссариате по Салехарду и Приуральскому району, а также в администрации города.

По словам военного комиссара города Александра Чуенко, Ниджат Бабаев честно выполнил свой долг и до конца остался верным присяге.

Прощание с Ниджатом состоится 10 октября 2022 с 9 до 11 часов в ритуальном зале. Поминальный обед пройдет в 15 часов по адресу: г. Салехард, ул. Маяковского, 34.

Светлая память о Ниджате Бабаеве останется в сердцах салехардцев. «Комсомольская правда – Ямал» выражает соболезнования родным и близким военного.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Лабытнанги простились с Андреем Ивановым, погибшим во время спецоперации на Украине.