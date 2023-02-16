Погибшего в спецоперации новоуренгойца посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое торжественно передали орден Мужества Марии Владиславовне, матери Ивана Полубеженцева, героически погибшего в ходе спецоперации. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Андрей Воронов.

«Он с честью и достоинством защищал интересы нашей страны. Отдал самое дорогое - свою жизнь. Мы бесконечно скорбим, я выражаю слова соболезнования и поддержки матери Ивана. Ваш сын - пример мужества для каждого из нас», - написал градоначальник.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Иван отслужил срочную службу, а затем заключил контракт и остался в рядах армии. В зоне спецоперации он находился с самого ее начала, был заместителем командира боевой машины - наводчик-оператор, погиб в июле 2022 года.

В Новом Уренгое Иван учился в школе №1. Вскоре там появится мемориальная доска, посвященная его имени.