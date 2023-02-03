Жителя Надымского района Романа Эрдмана, погибшего в спецоперации, посмертно наградили Орденом Мужества

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Жителя Надымского района Романа Эрдмана посмертно наградили Орденом Мужества. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Нашему земляку Роману Эрдману, погибшему прошлым летом при исполнении служебного долга во время спецоперации, посмертно присвоен Орден Мужества», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Дмитрий Жаромских и начальник военного комиссариата Урал Хисматуллин вручили награду матери, сестре и невесте Романа. Также руководитель муниципалитета выразил искренние соболезнования семье героя и поблагодарил Ларису Эрдман за воспитание сына, который останется примером мужества, чести, самоотверженности и отваги для всех надымчан.

Напоминаем, что Роман Эрдман проживал в Пангодах. Он отправился на спецоперацию, заключив контракт, служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи.