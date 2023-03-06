Погибшего в СВО тазовчанина Игоря Кожушко посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Василий Паршаков, соцсети

В Тазовском районе вручили орден Мужества родителям младшего сержанта Игоря Кожушко, погибшего в ходе СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков.

«Выражаю слова благодарности и уважения родителям Игоря - Владимиру Владимировичу и Ларисе Михайловне, которые воспитали настоящего патриота, храбро и с достоинством защищавшего интересы нашей страны!», - написал управленец.

Фото: Василий Паршаков, соцсети

Указ о награждении северянина подписал Президент РФ Владимир Путин. Игорь Кожушко посмертно удостоен высокой госнаграды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Напоминаем, что также посмертно орденами Мужества были награждены Роман Эрдман, Иван Полубеженцев и Михаил Грищенко.