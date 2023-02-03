Контрактник из Лабытнанги Александр Богданов погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: администрация Лабытнанги

Житель Лабытнанги Александр Богданов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заключив контракт, он ушел защищать жителей Донбасса от нацистов. Мужества прапорщику, который был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи, было не занимать.

Глава города Марина Трескова выражает искренние соболезнования семье Александра Николаевича. В знак почет и уважения мэрия взяла на себя все расходы и заботы по организации похорон.

Отпевание в Георгиевском храме состоитя сегодня, 3 февраля, в 12:00. Затем пройдут похороны на новом кладбище - в 13:00, поминальный обед в кафе «Семь лиственниц» начнется в 14:00.

Напоминаем, что ранее в спецоперации погибли еще четыре жителя Лабытнанги: Олег Самарин, Иван Воробьев, Александр Свечкарев и Андрей Иванов.