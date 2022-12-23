В ходе спецоперации на Украине погиб доброволец из Лабытнанги Олег Самарин

Фото: администрация Лабытнанги

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Лабытнанги Олег Самарин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будучи смелым и отважным человеком, Олег вызвался быть добровольцем. Вступив в отряд «БАРС», он отправился на Донбасс, чтобы защищать его жителей.

В любую погоду, в самых сложных условиях бойцы отряда всегда могли положиться на его водительское мастерство и доверит любые задачи, которые всегда были ему по плечу.

Прощание с бойцом прошло 22 декабря. По решению семьи Олега Самарина похоронили в городе Чайковский Пермского края.

Напоминаем, что ранее в спецоперации погибли еще три жителя Лабытнанги. Это Иван Воробьев, Александр Свечкарев и Андрей Иванов.