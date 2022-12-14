В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Лабытнанги Иван Воробьев

Фото: администрация Лабытнанги

В ходе спецоперации на Украине погиб командир стрелкового отделения, житель Лабытнанги Иван Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван окончил школу №2, а затем получил профессию в институте физической культуры Тюменского государственного университета.

Ивана Викторович был военным, его служба проходила на Северном флоте в Мурманской области. В один из дней он заключил контракт и отправился защищать жителей Донбасса.

Похороны героя пройдут завтра, 15 декабря, на новом кладбище. Все расходы на погребение взяла на себя местная администрация.

Напоминаем, что ранее в спецоперации погибли еще два жителя Лабытнанги. Это Александр Свечкарев и Андрей Иванов.