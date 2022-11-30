Фото: администрация Лабытнанги
Житель Лабытнанги Александр Свечкарев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Александр носил звание младшего сержанта и был командиром отделения. Имея опыт военной службы, он отправился на Донбасс, чтобы защищать его жителей.
Глава муниципалитета Марина Трескова выразила соболезнование семье погибшего война.
- Склоняем головы перед жизненным подвигом нашего героя. Светлая ему память, - сказала она.
Александра Свечкарева похоронят в пятницу, 2 декабря, на новом кладбище. Церемония прощания начнется в 13:00.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде простились с Евгением Яптиком, погибшим в спецоперации на Украине. Он был старшим наводчиком минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона.