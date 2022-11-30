Фото: администрация Лабытнанги

Житель Лабытнанги Александр Свечкарев погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Александр носил звание младшего сержанта и был командиром отделения. Имея опыт военной службы, он отправился на Донбасс, чтобы защищать его жителей.

Глава муниципалитета Марина Трескова выразила соболезнование семье погибшего война.

- Склоняем головы перед жизненным подвигом нашего героя. Светлая ему память, - сказала она.

Александра Свечкарева похоронят в пятницу, 2 декабря, на новом кладбище. Церемония прощания начнется в 13:00.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде простились с Евгением Яптиком, погибшим в спецоперации на Украине. Он был старшим наводчиком минометного взвода миномета батареи мотострелкового батальона.