Житель Лабытнанги Андрей Иванов погиб во время спецоперации на Украине, спасая раненых товарищей

Фото: Аминат Кузнецова, соцсеть "ВКонтакте"

Стало известно еще об одном ямальце, геройски погибшем во время участия в спецоперации на территории Украины. Это житель Лабытнанги Артем Иванов, служивший командиром отделения сбора и эвакуации раненых.

- Спасение жизней товарищей - его боевая задача, которую он до последнего шага выполнял с честью и храбростью настоящего воина. Скорбим вместе с родными и близкими солдата. Мы не оставим семью Ивановых наедине с бедой. Разделяя горечь утраты, будем рядом и окажем помощь, в которой она будет нуждаться, - сказали в местной администрации.

Не осталась в стороне и глава города Марина Трескова. Она также выразила соболезнования семье погибшего солдата, пообещав оказать им всевозможную поддержку.

- Андрей нaвceгдa ocтaнeтcя для земляков пpимepoм мyжecтвa и вepнocти воинскому дoлгy. Beчнaя пaмять Герою! - произнесла градоначальница.

Напоминаем, что в начале мая в Муравленко простились с Михаилом Грищенко, погибшим на Украине. Северянин с честью выполнил свой воинский долг, за что был представлен к ордену Мужества.