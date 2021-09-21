Жители Лабытнанги могут выбрать лучший проект по благоустройству в этом году

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В этом году в Лабытнанги кардинально обновили множество общественных территорий. Пять из них облагородили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Они, наряду с другими объектами благоустройства, украшают городской округу и делают его неповторимым: скверы «Орбита» и «Молодежный», новые игровые территории в мкр. Обской и п. Харп, - отметила глава города Марина Трескова.

Также она предложила горожанам оценить созданные объекты, приняв участие в голосовании, проходящем на платформе обратной связи.