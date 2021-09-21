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Общество21 сентября 2021 6:29

Жители Лабытнанги могут выбрать лучший проект по благоустройству в этом году

Голосование проходит на платформе обратной связи
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В этом году в Лабытнанги кардинально обновили множество общественных территорий. Пять из них облагородили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Они, наряду с другими объектами благоустройства, украшают городской округу и делают его неповторимым: скверы «Орбита» и «Молодежный», новые игровые территории в мкр. Обской и п. Харп, - отметила глава города Марина Трескова.

Также она предложила горожанам оценить созданные объекты, приняв участие в голосовании, проходящем на платформе обратной связи.