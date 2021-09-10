В Харпе открыли новые площадки для игр и спорта

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Харпе (отдаленный район Лабытнанги) открыли новую детскую и спортивную площадки. Они расположены в квартале Северный. К благоустройству территории подошли комплексно: был выполнен монтаж освещения и ограждения территории, а граффити на стенах преобразили облик трансформаторных подстанций.

- Важно, что с учетом пожеланий харповчан обновлены еще три игровые площадки: по улицам Дзержинского и Гагарина, - сообщила глава города Марина Трескова.

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Также отметим, что за лето в поселке отремонтировали 1,5 километра дорог, продолжается реконструкция территории въездной зоны. Установлено освещение, обустроены тротуары и стоянка по ул. Гагарина, оборудованы лестничные марши.

Завершаются работы по замене контейнерных площадок и остановочных павильонов. Идет ремонт в средней школе, готовится к открытию библиотека. Также на очереди - детский сад «Жемчужинка», начальная школа и ДШИ.

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