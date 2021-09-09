В Лабытнанги торжественно открыли детскую площадку в мкр. Обской

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается череда открытий благоустроенных мест. Несколько дней назад для горожан устроили яркое шоу в честь нового сквера в мкр. Орбита. А вчера, 8 сентября, в городе открыли детскую площадку в мкр. Обской. Кстати, жители выбрали для нее название «Паутинка».

- Мы постарались комплексно подойти к благоустройству территории: ликвидированы заброшенные на десятилетия свайные поля, для удобства горожан заасфальтирована подъездная дорога к площадке, обустроены тротуары и освещение, - рассказала глава города Марина Трескова.

А сегодня, 9 сентября, еще одно радостное событие произойдет в Харпе. Там тоже откроют детскую площадку. Начало мероприятия - в 17:00.