В Лабытнанги благоустройство сквера «Молодежный» завершится ко Дню города

Фото: правительство ЯНАО

В Лабытнанги продолжается благоустройство второй очереди сквера «Молодежный» по ул. Дзержинского ( в границах ул. Гагарина - ул. Школьная. По словам подрядчика ООО ПК «Тракт», работы завершатся ко Дню города.

Вторая часть сквера будет по-своему уникальной - с декоративным световым фонтаном и картой Ямала, где шары с подсветкой будут символизировать муниципалитеты округа. Также пространство дополнят арт-объекты «Кристалл», «Айсберг» и «Ледяной тоннель». Кроме того, для удобства жителей обустроят тротуары, места для отдыха и велодорожки.

Таким образом, сквер окончательно объединит удобным пешеходным маршрутом центральную ул. Гагарина с поликлиникой и 3 микрорайоном, где располагаются новые спортивные сооружения и объекты благоустройства.

Напоминаем, что в 2018 году при обустройстве первой очереди сквера был построен светомузыкальный фонтан, работу которого сопровождают десять мелодий.