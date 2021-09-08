В Лабытнанги открылся сквер с динозаврами и планетами Солнечной системы

Фото: администрация Лабытнанги

В преддверии 153-летия Лабытнанги, в городе открылся сквер Орбита, расположенный в одноименном микрорайоне. За короткое северное лето на месте пустыря появился оригинальный арт-объект, посвященный параду планет Солнечной системы и истории развития Земли, которую многие тысячелетия назад населяли динозавры и мамонты.

Для юных горожан в сквере обустроили игровые и спортивные площадки. Также здесь созданы зоны для тихого отдыха, которые дополняют извилистые тропы для пеших прогулок.

Фото: администрация Лабытнанги

Экскурсию по скверу с рассказом о динозаврах и планетах Солнечной системы проводили школьники. Гостей праздника также развлекали дуэт ходулистов и шоу-группа «Поющие динозавры» из Екатеринбурга.

- С каждым таким объектом мы выходим на новый уровень комфорта. Очень прошу беречь все, что общими усилиями создается в нашем городе для уютной и интересной жизни лабытнангцев, - отметила глава города Марина Трескова.