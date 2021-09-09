Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 сентября 2021 года: вакцинация на дому

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. А чтобы болезнь и вовсе пошла на спад, жителям необходимо прививаться. Вакцинироваться можно в любом из 78 пунктов, а для пожилых и маломобильных салехардцев эта услуга стала доступна на дому.

Кроме того, ямальцы, переболевшие коронавирусом, стали получать смс с напоминанием о диспансеризации. Рассылкой сообщений занимаются страховые медорганизаций, работающие в регионе. Приглашение придет, если человек оставил свой контактный номер телефона при оформлении медицинского полиса.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 97 человек, из них 7 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 374 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 535 жителей, 59 находится в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлено 7 065 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 189 582 летальных исхода, выздоровели 6 320 512 человек.