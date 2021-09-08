Жителей Ямала приглашают на диспансеризацию с помощью СМС

Фото: Правительство ЯНАО

Жители Ямала, которые могут пройти в этом году диспансеризацию или профилактический осмотр, начали получать СМС-оповещения с напоминанием об этом. Также приглашение на углубленную диспансеризацию получат ямальцы, переболевшие коронавирусом.

Рассылкой сообщений занимаются страховые медорганизаций, работающие на Ямале. Приглашение придет, если человек оставил свой контактный номер телефона при оформлении медицинского полиса. Всего планируется отправить около 200 тысяч СМС. Четверть из них - для перенесших COVID-19.

- Как только в регионе возобновилось проведение профилактических мероприятий, страховые представители начали активно оповещать об этом ямальцев. Жителям региона, получившим такое СМС, рекомендовано обратиться к своему участковому терапевту или записаться на профилактическое обследование через контакт-центр больницы, - рассказал заместитель директора по вопросам медицинского страхования территориального фонда ОМС ЯНАО Владимир Панюшев.

Отметим, что в этом году диспансеризации подлежат около 105 тысяч ямальцев, профилактику могут пройти порядка 9 тысяч северян.