Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 сентября 2021 года увеличилось на 97 человек

Последние новости о коронавирус на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 97 человек. С начала периода количество заболевших достигло 48 374.

Из общего числа болеющих 535 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 59 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 646 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 204. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 90 заражений COVID-19, за весь период - 41 170.

Выздоровели за последние сутки 119 человек, с начала пандемии - 46 512.

За последние сутки в России выявлено 18 024 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 367 (7,61%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 065 904 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 262 человека, с начала пандемии - 6 320 512. Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 189 582 человека.