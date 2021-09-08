Пожилые салехардцы могут привиться от коронавируса или группа на дому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прививочная бригада Салехардской ОКБ начала выезжать на дом к пенсионерам и маломобильным гражданам. Таким образом, салехардцы, испытывающие проблемы при выходе на улицу, могут вакцинироваться от коронавируса или гриппа без лишних неудобств.

- Пациентам, испытывающим физические трудности для явки на прививку в поликлинику, медики всегда готовы оказать помощь. Пройти иммунопрофилактику на дому можно как от гриппа, так и от COVID-19, - рассказали в медучреждении.

Заявки на проведение вакцинации на дому принимаются колл-центром по телефону: 9-93-97. В среднем еженедельно прививочные бригады обслуживают на дому около десяти человек.

Напоминаем, что на днях на склад окружного СПИД-Центра поступило 1 800 доз препарата ГамКовидВак (Спутник-V). Сейчас его распределяют по медучреждениям.