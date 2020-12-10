На Ямале открыли круглогодичный проезд по дороге Надым-Салехард

В минувшую среду прошло торжественное открытие круглогодичного проезда по дороге Надым-Салехард, соединившей западную и восточную части ЯНАО. Старт движению дал глава округа Дмитрий Артюхов.

«Жители западной части округа долго ждали этого события. Открытие проезда обеспечит новое качество жизни северян, непрерывное безопасное транспортное сообщение. Экономический эффект тоже выраженный. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу», – подчеркнул глава региона.

Проект разрабатывался с 2005 года, а в 2011-м началось строительство. Это технически сложная работа, реализованная за счет округа. На 344 км сооружены 53 моста и 46 оленьих переходов. Чтобы построить надежную трассу на болотистой местности, пришлось использовать около миллиона самосвалов с грунтом и асфальтобетонной смесью, уложить 4 млн кв. м щебня, задействовать более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 специалистов и более 300 единиц техники.

«Наша компания построила 76 километров автомобильной дороги от Надыма в сторону Салехарда. Из них 68 километров сейчас в асфальтовом исполнении. Сотни человек трудились здесь круглые сутки, чтобы сдать объект в указанные сроки», – рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Уренгойдорстрой» Виталий Дмитриев.

В щебеночном покрытии осталось 183 км трассы, это необходимо для отслеживания состояния грунта в условиях мерзлоты и усиления слабых мест. Пока дорого устоится, специалисты подберут наиболее оптимальный способ укладки покрытия, чтобы оно служило как можно дольше.

Напомним, что ранее между Надымом и Салехардом был только зимник, а в межсезонье и летом автодвижение прекращалось. Сегодня же проезд стал круглогодичным, а время в пути уменьшилось с 15-ти до 4-5 часов. Новые возможности оценил и бизнес, ведь теперь перевозить грузы можно будет без риска задержать поставку.

«Дорога открывает новые перспективы. У нас много сырья из западной части округа, которое теперь доставлять будет проще. Кроме того, расширяются возможности для экспорта за пределы округа, открывается постоянный доступ к железной дороге в Лабытнанги», – прокомментировала предприниматель из Надымского района Жанна Гусак.

Кстати, отсутствие дороги было причиной отсутствия крупных торговых сетей в Салехарде и ближайших населенных пунктах. С открытием движения сразу несколько компаний выразили готовность открыть магазины в областной столице.