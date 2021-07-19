В Салехарде ремонт школ и детских садов идет с опережением графика

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается ремонт школ и детских садов к новому учебному году. Сегодня, 19 июня глава города Алексей Титовский проинспектировал детские сады «Росинка», «Мозаика», «Умка» и «Мамонтенок», а также школы №1, 2, 3, 6 и корпус Обдорской гимназии.

- В целом, работы везде идут хорошими темпами, где-то даже с опережением графика. К качеству замечаний нет, - сообщил градоначальник.

Так, в детском саду «Мамонтенок» продолжается работа по замораживанию установок, которые были смонтированы в прошлом году. Сегодня они вышли на проектную мощность - удерживают необходимую температуру грунта. Также завершается косметическая отделка стен.

В «Мозаике» основной объем работ заключается в переоборудовании прогулочных веранд ясельных групп. Это позволит организовать дополнительные 80 мест для самых маленьких салехардцев от 0 до 3 лет. Работы планируется завершить к ноябрю.

В школе №6 продолжается замена окон и утепление пола на первом этаже. В других образовательных учреждениях идет косметический ремонт - покраска коридоров и кабинетов.

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