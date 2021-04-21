За лето в Салехарде отремонтируют пять детских садов

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде началась подготовка к ремонту детских садов. Уже в этом году полностью преобразится одно из самых больших дошкольных учреждений города - детский сад «Мозаика», рассчитанный на 450 ребятишек. Здесь обновят фасад, выполнят внутреннюю отделку и переоборудуют прогулочные веранды в ясельные группы.

Также будет проведен текущий ремонт в следующих детских садах: «Рябинка», «Журавушка», «Кристаллик» и «Синяя птица». Кроме того, по четырем дошкольным учреждениям проведут проектно-изыскательные работы, их отремонтируют в 2022 году.

- Отмечу, что ремонтные работы начнутся в июне, планируется завершить их к началу нового учебного года, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также напоминаем, что капитальный ремонт проведут и в школе №6.