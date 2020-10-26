В Салехарде открылся детский сад «Мамонтенок»

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В Салехарде возобновил работу детский садик «Мамонтенок». Уже сегодня, 26 октября, малыши смогли вернуться в свои группы.

По словам начальник департамента образования администрации города Оксаны Казыевой, в первый день учреждение посетили 144 ребенка.

Решение об открытии было принято после комиссионной приемки. По итогам проверки претензий к качеству проделанной работы не возникло.

-Проверен весь сад, работоспособность систем жизнеобеспечения, были проведены необходимые экспертизы, результаты которых представлены членам комиссии. Мы также проверили готовность педагогического состава, методического наполнения, - рассказала заместитель главы города по социальной политике Ирина Максимова.

Напомним, что работа детского сада была приостановлена из-за подвижек здания. За последний год здесь провели масштабные работы по обустройству дренажной системы и отводу грунтовых вод. Также была установлена система принудительной заморозки грунта с применением термостабилизаторов, способная обеспечить надежность свайного основания.

Стоит добавить, что в саду имеются два бассейна: водный и сухой, изостудия, кабинет арт-терапии «Волшебный песок», компьютерный класс и планетарий, студия лего-конструирования, сенсорная комната, спелеокамера, фитобар, кабинеты ПДД и ОБЖ, зимний сад, а также театральная студия, музыкальные и спортивные залы.

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