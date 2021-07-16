В трех детсадах Салехарда появилось новейшее оборудование для развития детей

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде уже третью неделю продолжается приемка образовательных учреждений к новому учебному году и работе в осенне-зимний период. Мероприятия проходят каждую пятницу и продлятся до 18 августа.

Сегодня, 16 июля, специальная комиссия проверила три детских сада: «Золотой ключик», «Светлячок» и «Кристаллик».

- Приоритет - безопасность детей. В первую очередь комиссия проверяет, как срабатывает сигнализация, как открываются двери по путям эвакуации, антитеррористическую защищённость и соблюдение санитарно-гигиенических норм, - рассказала начальник департамента образования администрации Салехарда Оксана Казыева.

Так, в детском саду «Золотой ключик» появился новый интерактивный комплекс «Умное зеркало», который используется для коррекции и устранения дефектов речи, а также программно-аппаратный комплекс «Колибри» - многофункциональный тренажер с обучающими играми.

В «Светлячке» установлено специальное оборудование, направленное на формирование знаний правил дорожного движения. Также учреждение закупило интерактивную песочницу, которая состоит из резервуара с песком, проектора, датчика глубины и компьютера.

Детский сад «Кристаллик» порадовал воспитанников новым компьютерным кабинетом: закуплен интерактивный комплекс для детей дошкольного возраста с сенсорными мониторами и современными компьютерами.