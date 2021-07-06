Глава Салехарда оценил ход ремонта в школе №6

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается ремонт школы №6. Ознакомиться с ходом работ решил глава города Алексей Титовский, сообщили в администрации.

- Это очень важный объект, школа действительно нуждалась в ремонте. Сейчас мы видим, что темпы работы хорошие, осмотрели внимательно весь объект. На нем работают порядка 30 человек, ремонт выполнен на 70%, - рассказал градоначальник.

На данный момент подрядная организация привела в порядок цокольный этаж, утеплила полы в актовом зале, в санузлах, в кабинетах и в мастерских. Также планируется отремонтировать фасад здания, провести внутреннюю отделку помещений, ремонт входных групп, крыльца и инженерных сетей тепловодоснабжения.

Напоминаем, в 2024 году для учреждения будет построено новое здание на 1 275 мест в микрорайоне Обдорский.