Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 июля 2021 года: поступило почти две тысячи доз вакцины

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, а вместе с ней и прививочная компания. Вчера в регион поступило почти две тысячи доз вакцины: 780 «КовиВак» и 1 200 «Гам Ковид Вак» (Спутник V). Сейчас препарат находится на окружном складе, после его распределят в медицинские учреждения округа с соблюдением особого режима транспортировки. Напоминаем, что на Ямале действуют 75 прививочных пунктов.

Несмотря на предупредительные меры, рост заболеваемости по-прежнему остается высокий. В связи с этим в Муравленко собираются открыть инфекционный госпиталь на 30 коек. По словам главы города Елена Молдован, сейчас идут подготовительные работы. Медикаменты, кислород и дезинфицирующие средства для этого имеются.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 115 человек, из них 20 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 41 382 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 670 ямальцев, 76 находятся в тяжелом состоянии, 32 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 833 175 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 летальных исхода, выздоровели 5 236 214 человек.