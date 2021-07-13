В Муравленко готовятся открыть инфекционный госпиталь на 30 коек

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Вместе с главой города Еленой Молдован в нем принял участие начальник отдела Роспотребнадзора в Ноябрьске и Муравленко Максим Панов.

Сейчас в городе от COVID-19 лечатся 162 взрослых и 24 ребенка. Выявлены 68 очагов коронавируса - все домашние. За неделю госпитализировано 13 человек с болезнью разной степени тяжести. У 107 горожан, приехавших из отпусков и на работу, ПЦР-тесты оказались положительными. Кроме того, в детских садах закрыты на карантин четыре группы.

- Было принято решение приостановить работу трудовых отрядов в августе, поскольку в двух из них был подтвержден коронавирус, сейчас 50 детей отправлены на изоляцию. Летние пришкольные лагеря закрывать не будут, по утром проводится тщательный осмотр детей, массовых мероприятий нет, - рассказала глава Муравленко Елена Молдован.

Также, по ее словам, с 19 июля в городе развернут инфекционный госпиталь на 30 мест. Сейчас идут подготовительные работы. Медикаменты, кислород и дезинфицирующие средства для этого имеются.