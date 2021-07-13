На Ямал поступило почти две тысячи доз вакцины от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступило еще 1 980 доз вакцины от коронавируса: 780 «КовиВак» и 1 200 «Гам Ковид Вак» (Спутник V). Сейчас вакцина находится на окружном складе, после ее распределят в медицинские учреждения округа с соблюдением особого режима транспортировки.

Напоминаем, что на Ямале действуют 75 прививочных пунктов. Пройти вакцинацию могут граждане старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

- Чтобы не допустить распространения заболевания, необходимо создать коллективный иммунитет. На сегодняшний день около 127 тысяч ямальцев привились первым компонентом вакцины, а почти 95 тысяч полностью завершили иммунизацию. Все виды вакцины безопасны и эффективны, - сообщила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

После процедуры важно по-прежнему соблюдать меры профилактики: носить маски, придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки и проветривать помещения.