Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 июля 2021 года увеличилось на 115 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 115 человек. С начала периода количество заболевших достигло 41 382.

Из общего числа болеющих 670 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 76 из них - в тяжелом состоянии, 32 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 442 человека.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 427. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 95 заражений COVID-19, за весь период - 34 955.

Выздоровели за последние сутки 87 человек, с начала пандемии - 39 517.

За последние сутки в России выявлено 24 702 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 894 (11,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 833 175 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 566 человек, с начала пандемии - 5 236 214. Также за сутки зафиксировано 780 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 144 492 человека.