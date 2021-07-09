На главной улице Салехарда установили кадки с туями

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается озеленение. За прошедший июнь в городе было проделано немало работы: высадка цветов, берез по ул. Манчинского, елей возле мемориала Василию Подшибякину и многое другое. А на днях пешеходную часть ул. Ленина украсили хвойные деревья - 20 кадок с туями.

- Это эксперимент для Салехарда. Посмотрим, насколько они приживутся и будут комфортно себя чувствовать. Планируется до 20 июля установить еще 18. Зимой деревьям обеспечат уход и специальные условия с учетом нашего климата, - сообщил глава города Алексей Титовский.

Также он добавил, что растения привезены из тюменского питомника.

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