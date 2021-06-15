На улицах Салехарда высаживают цветы

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась высадка цветов. Этим летом специалисты «Ямальской аграрной науки» украсят городские улицы 48 647 цветущими растениями, среди которых окажутся: петунья, агератум, цинерарии приморская, бархатцев, львиного зева, фиалки, бегония, сальвии и шалфей.

Красивые цветники появятся возле памятников, скульптурных композиций и в городских скверах. Также яркие цветочные клумбы и вазоны появятся на всей территории города.

- Все растения неприхотливые и адаптированы к суровому климату, они цветут до осени и выдерживают температуру до -5 градусов, - рассказал директор научно-производственного предприятия «Ямальская аграрная наука» Александр Тихановский.