Салехардский сквер возле мемориала Василию Подшибякину украсили 22 ели

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде реализуется программа компенсационного озеленения. В ее рамках высадили 22 ели в сквере возле мемориала Василию Подшибякину.

- На территории Салехарда предусмотрено компенсационное озеленение в натуральной или денежной форме. Приоритет отдается саженцам - сколько вырубили, столько и посадили. При этом породы деревьев должны быть равноценные или более ценные, - отметил глава города Алексей Титовский.

Также он сообщил, что будут дополнительно высажены: береза, ель, кедр и кустарники. Большая часть деревьев, порядка 900, появится возле новых детских садов, остальные - на территории города.

- Озеленение - важная составляющая в процессе благоустройства нашего города. Мы все хотим видеть вокруг себя зеленые деревья и яркие цветы. Но и процесс строительства не может оставаться на месте, а при подготовке площадок не избежать вырубки деревьев. Хорошо, что есть правило для подрядчиков - компенсировать насаждения, - отметила Лариса Цупикова.