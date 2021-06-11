В Салехарде высадили несколько десятков берез

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошел всероссийский день посадки леса. Новые деревья высадили вдоль улицы Манчинского к Ямальскому многопрофильному колледжу.

В мероприятии приняли участие около 30 человек: представители администрации, окружного автономного учреждения «Леса Ямала» и АО «Салехардэнерго».

- Вдоль улицы Манчинского теперь будут радовать глаз 80 берез. Саженцы привезли из окрестностей Салехарда, - отметил глава города Алексей Титовский.

Чтобы деревья быстрее прижились и лучше росли, во время посадки использовали биологическое удобрение.

Отметим, что в этом году на улицах города высадят 149 деревьев и более 700 кустарников. А с 15 июня высадят 48 647 ярких цветущих растений.