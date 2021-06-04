В Салехарде озеленят популярные места отдыха

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается озеленение города. Так, на улицах Арктическая, Матросова и Броднева появится живая изгородь, а вдоль набережной высадят ивы.

- Живая изгородь создается для того, чтобы украсить улицы и обезопасить пешеходов. Весной ива впитывает большое количество влаги при таянии снега. Кустарники будут обрабатываться, подрезаться и легко приживутся на новом месте, - отметил глава города Алексей Титовский.

Также новая растительность появится в популярных местах отдыха: набережная озера Лебяжье, сквер ветеранов РКЗ, сквер у офиса Лукойла, Библиотека Дружбы народов, Пантеон, улица Ленина и детские игровые площадки.

В этих местах высадят кедровую сосну, березу, ель сибирскую, березу пушистую, спиреи иволистные и другие. Всего 149 деревьев и более 700 кустарников.

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